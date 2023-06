Vide grenier Centre du Village Saint-Paul-lès-Romans, 11 juin 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Dimanche 11 Juin de 7h à 18h à Saint Paul les Romans : on expose tout ce qu’on a dans nos caves, nos greniers, nos garages. Et Dieu sait s’ils débordent. Venez nombreux !



Organisé par l’Association Saint Paul activités.

Buvette et restauration sur place.

2023-06-11 à 07:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Centre du Village Place de la Mairie

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday June 11 from 7am to 6pm in Saint Paul les Romans: we’ll be exhibiting everything we’ve got in our cellars, attics and garages. And God knows if they’re overflowing. Come one, come all!



Organized by the Association Saint Paul activités.

Refreshments and catering on site

Domingo 11 de junio de 7.00 a 18.00 horas en Saint Paul les Romans: expondremos todo lo que tenemos en nuestros sótanos, desvanes y garajes. Y Dios sabe si a rebosar. Vengan todos



Organizado por la Asociación Saint Paul activités.

Refrescos y comida in situ

Sonntag, 11. Juni von 7 bis 18 Uhr in Saint Paul les Romans: Wir stellen alles aus, was wir in unseren Kellern, auf unseren Dachböden und in unseren Garagen haben. Und weiß Gott, sie quellen über. Kommen Sie zahlreich!



Organisiert von der Association Saint Paul activités.

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-06-08 par Valence Romans Tourisme