Balade conte et clown Centre du village Saint-Laurent-d’Onay, 23 septembre 2023, Saint-Laurent-d'Onay.

Saint-Laurent-d’Onay,Drôme

Balade Conte et Clown autour du village de St Laurent d’Onay

Avec Géraldine Maurin (conteuse) et Babette Roux (clown)

Départ à 16h30 de la Mairie

Adulte : 3€ / 2 à 12 ans : 2€

A partir de 18h : Buvette et grignotage

Contact : onayanimations@gmail.com.

2023-09-23 16:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Centre du village Place de la Mairie

Saint-Laurent-d’Onay 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Storytelling and clown walks around the village of St Laurent d’Onay

With Géraldine Maurin (storyteller) and Babette Roux (clown)

Departure at 4:30 pm from the Town Hall

Adults: 3? / 2 to 12 years: 2?

From 6pm: refreshments and nibbles

Contact: onayanimations@gmail.com

Cuentacuentos y paseos de payasos por el pueblo de St Laurent d’Onay

Con Géraldine Maurin (cuentacuentos) y Babette Roux (payasa)

Salida a las 16.30 h del Ayuntamiento

Adultos: 3 euros / de 2 a 12 años: 2 euros

A partir de las 18.00 h: refrescos y aperitivos

Contacto: onayanimations@gmail.com

Märchen- und Clownspaziergang rund um das Dorf St Laurent d’Onay

Mit Géraldine Maurin (Erzählerin) und Babette Roux (Clownin)

Abfahrt um 16.30 Uhr am Rathaus

Erwachsene: 3 ? / 2 bis 12 Jahre: 2 ?

Ab 18 Uhr: Getränke und Knabbereien

Kontakt: onayanimations@gmail.com

Mise à jour le 2023-08-21 par Valence Romans Tourisme