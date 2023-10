Marché de Noël de Saint-Cannat Centre du village Saint-Cannat, 26 novembre 2023, Saint-Cannat.

Saint-Cannat,Bouches-du-Rhône

Plus de 75 exposants et de nombreuses animations gratuites pour les enfants vous attendent pour vivre la magie de Noël..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Centre du village Place Gambetta

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Over 75 exhibitors and lots of free entertainment for children await you to experience the magic of Christmas.

Más de 75 expositores y un montón de entretenimiento gratuito para niños le esperan para vivir la magia de la Navidad.

Mehr als 75 Aussteller und zahlreiche kostenlose Animationen für Kinder erwarten Sie, um den Zauber von Weihnachten zu erleben.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence