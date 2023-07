Brocante et fête patronale à Réalcamp Centre du village Réalcamp, 27 juillet 2023, Réalcamp.

Réalcamp,Seine-Maritime

Fête patronale organisée par le comité des fêtes

Fête foraine tout au long du weekend !!

Jeudi 27 Juillet : Distribution de roses en papier pour la décoration des devantures à la mairie de 18h à 19 h

Samedi 29 Juillet : De 7h à 18h, brocante – rue des pâtures. Inscriptions obligatoires en mairie jusqu’au mercredi 26 juillet – Emplacement de 7 mètres gratuits – Buvette et restauration sur place

De 11h à 16h : Animation musicale par la « Banda Max »

Dimanche 30 Juillet : 10h30, messe de la Saint-Christophe et bénédiction de véhicules

A partir de 15h : Défilé de chars et groupes musicaux / bataille de confettis

Présence des groupes : Show band AURANJA – DRAGON MUSIC – « pourkoipafamily », le carnaval de la Guadeloupe – Les « MASCOTTES ANIMATIONS »

A partir de 17 h : Ouverture de la buvette

Lundi 31 Juillet : Le comité des fêtes propose un repas froid servi à la salle des fêtes à 13h sous forme de plateau repas. Tarif : 11€/adulte (Entrée / Viande froide – salade composée et chips / Fromage / Dessert ) – 7€/enfant – Inscription obligatoire en mairie.

Continuation de la fête foraine toute l’après-midi.

La fête foraine battra son plein durant ces trois jours (le lundi, les enfants du village pourront profiter gratuitement des manèges).

Infos et réservations : Mairie de Réalcamp : 02 35 93 75 23 ou à de-realcamp.commune@wanadoo.fr

M. Vincent FACQUET : 02 35 93 26 36.

Vendredi 2023-07-27 fin : 2023-07-31 . .

Centre du village

Réalcamp 76340 Seine-Maritime Normandie



Fête patronale organized by the Comité des fêtes

Funfair all weekend long!

Thursday July 27: Distribution of paper roses to decorate shopfronts at the town hall from 6 to 7 p.m

Saturday July 29: From 7 am to 6 pm, brocante ? rue des pâtures. Compulsory registration at Town Hall until Wednesday July 26 – Free 7-meter pitch ? Refreshments and catering on site

11 a.m. to 4 p.m.: Musical entertainment by Banda Max

Sunday July 30: 10:30 am, Saint-Christophe mass and blessing of vehicles

From 3pm: Parade of floats and musical groups / confetti battle

Bands present: Show band AURANJA – DRAGON MUSIC ? « pourkoipafamily », the Guadeloupe carnival – « MASCOTTES ANIMATIONS »

From 5 pm: Opening of the refreshment area

Monday July 31: The Comité des Fêtes offers a cold meal served on a tray in the Salle des Fêtes at 1pm. Price: 11 /adult (Starter / Cold meat – mixed salad and chips / Cheese / Dessert ) ? 7/child ? Registration required at Mairie.

The funfair continues throughout the afternoon.

The funfair will be in full swing over the three days (on Mondays, village children can enjoy the rides free of charge).

Information and reservations: Réalcamp Town Hall: 02 35 93 75 23 or de-realcamp.commune@wanadoo.fr

M. Vincent FACQUET : 02 35 93 26 36

Fiesta patronal organizada por el Comité de fiestas

Parque de atracciones durante todo el fin de semana

Jueves 27 de julio: Distribución de rosas de papel para decorar escaparates en el Ayuntamiento de 18:00 a 19:00 h

Sábado 29 de julio: De 7.00 a 18.00 h, mercadillo en la rue des pâtures. Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento hasta el miércoles 26 de julio – campo de 7 metros gratuito ? Refrescos y comida in situ

De 11:00 a 16:00 h: Animación musical a cargo de la « Banda Max »

Domingo 30 de julio : 10.30 h, misa de Saint-Christophe y bendición de vehículos

A partir de las 15:00 h: desfile de carrozas y grupos musicales / batalla de confeti

Estarán presentes los siguientes grupos Grupo musical AURANJA – DRAGON MUSIC ? « Pourkoipafamily », el carnaval de Guadalupe – MASCOTTES ANIMACIONES

A partir de las 17h: Apertura de la zona de restauración

Lunes 31 de julio: La comisión de fiestas propone una comida fría servida en el salón del pueblo a las 13h. Precio: 11€ /adulto (entrante / fiambre – ensalada mixta y patatas fritas / queso / postre) ? 7€ por niño ? Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento.

El parque de atracciones continúa durante toda la tarde.

El parque de atracciones funcionará a pleno rendimiento durante los tres días (el lunes, los niños del pueblo podrán utilizar las atracciones gratuitamente).

Información y reservas: Ayuntamiento de Réalcamp: 02 35 93 75 23 o de-realcamp.commune@wanadoo.fr

Sr. Vincent FACQUET: 02 35 93 26 36

Patronatsfest, organisiert vom Festkomitee

Kirmes das ganze Wochenende über!!!

Donnerstag, 27. Juli: Verteilung von Papierrosen für die Dekoration von Ladenfronten im Rathaus von 18 bis 19 Uhr

Samstag, 29. Juli: Von 7 bis 18 Uhr, Trödelmarkt ? rue des pâtures. Obligatorische Anmeldung im Rathaus bis Mittwoch, den 26. Juli – Kostenlose 7-Meter-Plätze ? Getränke und Essen vor Ort

Von 11 bis 16 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die « Banda Max »

Sonntag, 30. Juli: 10.30 Uhr: Christophorus-Messe und Fahrzeugsegnung

Ab 15 Uhr: Umzug von Festwagen und Musikgruppen / Konfettischlacht

Anwesenheit der Gruppen : Showband AURANJA – DRAGON MUSIC ? » pourkoipafamily « , der Karneval von Guadeloupe – Die « MASCOTTES ANIMATIONS »

Ab 17 Uhr: Öffnung des Getränkestandes

Montag, 31. Juli: Das Festkomitee bietet ein kaltes Essen an, das um 13 Uhr im Festsaal in Form einer Essensplatte serviert wird. Preis: 11/Erwachsene (Vorspeise / Kaltes Fleisch – gemischter Salat und Chips / Käse / Dessert) ? 7 /Kind ? Anmeldung im Rathaus erforderlich.

Fortsetzung des Jahrmarkts den ganzen Nachmittag über.

Der Jahrmarkt wird während dieser drei Tage in vollem Gange sein (am Montag können die Kinder des Dorfes kostenlos die Fahrgeschäfte nutzen).

Infos und Reservierungen: Rathaus von Réalcamp: 02 35 93 75 23 oder unter de-realcamp.commune@wanadoo.fr

Herr Vincent FACQUET: 02 35 93 26 36

