Marché nocturne Centre du village Peyrins, 22 juillet 2023, Peyrins.

Peyrins,Drôme

Au cœur du village de Peyrins, traditionnel marché nocturne.

Artisanat – produits régionaux – artistes amateurs.

Buvette et restauration sur place..

2023-07-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-22 . .

Centre du village

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of the village of Peyrins, traditional night market.

Crafts – regional products – amateur artists.

Refreshments and snacks on site.

En el corazón del pueblo de Peyrins, mercado nocturno tradicional.

Artesanía – productos regionales – artistas aficionados.

Refrescos y tentempiés in situ.

Im Herzen des Dorfes Peyrins findet ein traditioneller Nachtmarkt statt.

Kunsthandwerk – regionale Produkte – Hobbykünstler.

Getränke und Speisen vor Ort.

