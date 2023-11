Les Halles Gourmandes de Mours Centre du village Mours-Saint-Eusèbe, 1 décembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Les Halles Gourmandes de Mours vous accueilleront dans le centre du village sur la Place de l’Europe le Dimanche 17 Décembre 2023 de 10h00 à 16h00 pour des dégustations gourmandes sur place ou à emporter.



Animation musicale sur place..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Centre du village Place de l’Europe

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Halles Gourmandes de Mours will welcome you in the village center on Place de l’Europe on Sunday December 17, 2023 from 10:00 am to 4:00 pm for gourmet tastings on the spot or to take away.



Musical entertainment on site.

Les Halles Gourmandes de Mours le recibirán en el centro del pueblo, en la Place de l’Europe, el domingo 17 de diciembre de 2023 de 10:00 a 16:00 para degustaciones gastronómicas in situ o para llevar.



Animación musical in situ.

Les Halles Gourmandes de Mours begrüßen Sie im Dorfzentrum auf dem Place de l’Europe am Sonntag, dem 17. Dezember 2023, von 10.00 bis 16.00 Uhr zu Gourmetverkostungen vor Ort oder zum Mitnehmen.



Musikalische Unterhaltung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-28 par Valence Romans Tourisme