Rallye Surprise Centre du Village Montvendre, 1 octobre 2023, Montvendre.

Montvendre,Drôme

Le rallye est organisé par l’association « Les enfants du Mon Vénus » et se déroule l’après-midi. Il s’agit d’un parcours en vélo avec jeux et énigmes.

Équipe de 2 à 5 personnes.

Nombreux lots à gagner !.

2023-10-01 13:00:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

Centre du Village

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The rally is organized by the association « Les enfants du Mon Vénus » and takes place in the afternoon. It’s a bike ride with games and puzzles.

Teams of 2 to 5 people.

Lots of prizes to be won!

El rally está organizado por la asociación « Les enfants du Mon Vénus » y tiene lugar por la tarde. Consiste en un paseo en bicicleta con juegos y rompecabezas.

Equipos de 2 a 5 personas.

Muchos premios

Die Rallye wird von der Organisation « Les enfants du Mon Vénus » organisiert und findet am Nachmittag statt. Es handelt sich um eine Fahrradtour mit Spielen und Rätseln.

Teams von 2 bis 5 Personen.

Zahlreiche Preise zu gewinnen!

