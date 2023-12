Fête des places Centre du village Montmeyran, 16 décembre 2023, Montmeyran.

Montmeyran Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16

Stands gourmands et animations par les associations

> Course déguisée des lutins de Running Montmeyran : inscription sur place, venez déguisés !

> Calèche

> Manège.

.

Centre du village

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-07 par Valence Romans Tourisme