MARCHÉ NOCTURNE ARTISANAL – LUTZELBOURG EN FÊTE Centre du village Lutzelbourg, 12 août 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

Lutzelbourg en fête : venez découvrir son marché des artisans et créateurs de 16h à 21h ! Bal populaire sur le plateau scolaire assuré par le groupe Déclic dès 19h. Restauration sur place, grillades et salade. Organisé par Lutz’Interassociation.. Tout public

Samedi 2023-08-12 16:00:00 fin : 2023-08-12 . 0 EUR.

Centre du village

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



Lutzelbourg en fête: come and discover its market of craftsmen and creators from 4pm to 9pm! Popular dance on the school grounds by the Déclic group from 7pm. On-site catering, grills and salad. Organized by Lutz’Interassociation.

Lutzelbourg en fête: ¡ven a descubrir su mercado de artesanos y creadores de 16:00 a 21:00! Baile popular en la meseta de la escuela a cargo del grupo Déclic a partir de las 19.00 h. Restauración in situ, parrilladas y ensaladas. Organizado por Lutz’Interassociation.

Lutzelbourg en fête: Entdecken Sie den Kunsthandwerker- und Kreativmarkt von 16 bis 21 Uhr! Volkstanz auf dem Schulplateau, der von der Gruppe Déclic ab 19 Uhr veranstaltet wird. Verpflegung vor Ort, Grillspezialitäten und Salat. Organisiert von Lutz’Interassociation.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT PAYS DE PHALSBOURG