Marché de Noël Centre du village La Baume-d’Hostun, 25 novembre 2023, La Baume-d'Hostun.

La Baume-d’Hostun,Drôme

L’Association des parents d’élèves et le Comité des Fêtes proposent le Marché de Noël le Samedi 25 Novembre à partir de 14h00 dans le centre du village..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Centre du village

La Baume-d’Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Parents’ Association and the Comité des Fêtes are organizing a Christmas Market on Saturday November 25 from 2:00 pm in the village center.

La Asociación de Padres de Alumnos y el Comité de Fiestas organizan un mercadillo navideño el sábado 25 de noviembre a partir de las 14.00 horas en el centro del pueblo.

Die Elternvereinigung und das Festkomitee laden am Samstag, den 25. November ab 14.00 Uhr zum Weihnachtsmarkt im Dorfzentrum ein.

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme