Fêtes de village Centre du village Isturits Catégories d’Évènement: Isturits

Pyrénées-Atlantiques Fêtes de village Centre du village Isturits, 29 septembre 2023, Isturits. Isturits,Pyrénées-Atlantiques Animation du village, méchoui, bal ….

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

Centre du village

Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Village entertainment, barbecue, dance … Animación en el pueblo, barbacoa, baile … Animation im Dorf, Mechoui, Tanz … Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Isturits, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Centre du village Adresse Centre du village Ville Isturits Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Centre du village Isturits latitude longitude 43.36674;-1.20586

Centre du village Isturits Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/isturits/