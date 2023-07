Fête du Village Centre du village Geyssans, 16 juillet 2023, Geyssans.

Geyssans,Drôme

Venez vous amuser à Geyssans pour cette journée de fête au programme alléchant ! Animations tout au long de la journée: tombola, château gonflable, ventriglisse, sculpteur de ballons..

2023-07-16 10:00:00 fin : 2023-07-16 . .

Centre du village

Geyssans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have fun in Geyssans for this festive day with a mouth-watering program! Entertainment all day long: tombola, bouncy castle, windslide, balloon sculptor.

Venga a divertirse a Geyssans en esta jornada festiva con un programa que le dejará con la boca abierta Animaciones durante todo el día: tómbola, castillo hinchable, tobogán de viento, globoflexia.

Kommen Sie nach Geyssans und amüsieren Sie sich an diesem Festtag mit einem verlockenden Programm! Animationen den ganzen Tag über: Tombola, Hüpfburg, Ventriglisse, Ballonkünstler.

Mise à jour le 2023-07-12 par Valence Romans Tourisme