MARCHÉ DE NOËL centre du village Fénétrange, 26 novembre 2023, Fénétrange.

Fénétrange,Moselle

Ce marché des arts et de l’artisanat mettra à l’honneur des métiers d’autrefois.

Vous y trouverez également à partir de 12h00, une restauration avec produits frais, faits maison, des recettes traditionnelles et de la gastronomie du terroir.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 12:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

centre du village

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est



This arts and crafts market will showcase traditional crafts.

From 12:00 onwards, you’ll also find a catering service featuring fresh, home-made products, traditional recipes and local gastronomy.

Este mercado de artesanía mostrará los oficios tradicionales.

A partir de las 12.00 horas, también encontrará un servicio de restauración que ofrecerá productos frescos y caseros, recetas tradicionales y gastronomía local.

Auf diesem Kunst- und Handwerksmarkt werden alte Handwerksberufe vorgestellt.

Ab 12.00 Uhr gibt es auch ein Restaurant mit frischen, hausgemachten Produkten, traditionellen Rezepten und regionaler Gastronomie.

Mise à jour le 2023-10-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG