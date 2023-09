Vide-greniers Centre du village Eygalières, 15 octobre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

L’association La Banaste organise un vide-greniers le dimanche 15 octobre, de 8h à 17h, dans le centre du village d’Eygalières..

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

Centre du village

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association La Banaste is organising a garage sale on Sunday 15 October, from 8am to 5pm, in the centre of the village of Eygalières.

La asociación La Banaste organiza una venta de garaje el domingo 15 de octubre, de 8.00 a 17.00 horas, en el centro del pueblo de Eygalières.

Der Verein La Banaste organisiert am Sonntag, den 15. Oktober, von 8:00 bis 17:00 Uhr einen Flohmarkt im Dorfzentrum von Eygalières.

Mise à jour le 2023-09-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles