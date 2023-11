MARCHE DE NOEL ET BAPTÊME EN HELICOPTERE CENTRE DU VILLAGE Eup Catégories d’Évènement: Eup

Haute-Garonne MARCHE DE NOEL ET BAPTÊME EN HELICOPTERE CENTRE DU VILLAGE Eup, 26 novembre 2023, Eup. Eup,Haute-Garonne Venez faire vos achats pour les fêtes de fin d’année.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

CENTRE DU VILLAGE Le Village

Eup 31440 Haute-Garonne Occitanie



Come and do your holiday shopping Ven a hacer tus compras navideñas Kommen Sie und kaufen Sie für die Feiertage ein Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Eup, Haute-Garonne Autres Lieu CENTRE DU VILLAGE Adresse CENTRE DU VILLAGE Le Village Ville Eup Departement Haute-Garonne Lieu Ville CENTRE DU VILLAGE Eup latitude longitude 42.9266814;0.68782988

CENTRE DU VILLAGE Eup Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eup/