Marché nocturne Etoile-sur-Rhône Centre du village Étoile-sur-Rhône, 12 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Venez profiter d’un joli marché nocturne au coeur du village historique d’Etoile sur Rhône. Une cinquantaine de stands seront présents..

2023-07-12 19:00:00 fin : 2023-07-12 23:00:00. .

Centre du village

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a lovely evening market in the heart of the historic village of Etoile sur Rhône. Around fifty stalls will be present.

Venga a disfrutar de un encantador mercado nocturno en el corazón del histórico pueblo de Etoile sur Rhône. Estarán presentes unos cincuenta puestos.

Genießen Sie einen schönen Nachtmarkt im Herzen des historischen Dorfes Etoile sur Rhône. Rund fünfzig Stände sind vertreten.

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme