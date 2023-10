MARCHÉ DE NOËL centre du village (église et autour) Saint-Quirin, 2 décembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Vivez la magie de Noël dans l’un des plus beau village de France !

Le marché de Noël sera l’occasion de découvrir des artisans et des artistes locaux !

Samedi, des animations sont prévues : Cirque de rue en déambulation, conte pour enfants, concerts de jazz, fanfare… avec deux temps forts à 19h00, pour un concret de l’Union Musique et à 20h15 pour un spectacle de feu et pyrotechnie par « Balles et Arts ».

Dimanche sera l’occasion d’un concert d’orgues et projection de contes en matinée puis animations et déambulations le reste de la journée. Il y aura deux temps forts : le concert de la chorale Best’Hoff à 16h00 et un spectacle de feu à 17h00 par « Les Enflammées ».. Tout public

Dimanche 2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

centre du village (église et autour) pl.du marché, salle des fêtes, salle du presbytère

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



Experience the magic of Christmas in one of France?s most beautiful villages!

The Christmas market is the perfect opportunity to discover local craftsmen and artists!

Saturday’s entertainment includes a street circus, children’s storytelling, jazz concerts, a brass band… with two highlights: at 7:00 p.m., a concert by Union Musique, and at 8:15 p.m., a fire and pyrotechnics show by « Balles et Arts ».

Sunday will feature an organ concert and storytelling in the morning, followed by entertainment and strolls the rest of the day. There will be two highlights: a concert by the Best’Hoff choir at 4:00 p.m. and a fireworks show at 5:00 p.m. by « Les Enflammées ».

Viva la magia de la Navidad en uno de los pueblos más bonitos de Francia

El mercado de Navidad es la ocasión perfecta para descubrir a los artesanos y artistas locales

El sábado, las animaciones son numerosas: circo callejero, cuentacuentos para niños, conciertos de jazz y banda de música, con dos momentos estelares: a las 19:00 h, concierto de Union Musique, y a las 20:15 h, espectáculo de fuego y pirotecnia a cargo de « Balles et Arts ».

El domingo habrá un concierto de órgano y cuentacuentos por la mañana, seguidos de animaciones y paseos el resto del día. Habrá dos momentos estelares: un concierto del coro Best’Hoff a las 16:00 y un espectáculo de fuegos artificiales a las 17:00 a cargo de « Les Enflammées ».

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in einem der schönsten Dörfer Frankreichs!

Der Weihnachtsmarkt bietet Ihnen die Gelegenheit, lokale Handwerker und Künstler zu entdecken!

Am Samstag sind verschiedene Veranstaltungen geplant: Straßenzirkus, Märchen für Kinder, Jazzkonzerte, Blaskapelle… mit zwei Höhepunkten um 19 Uhr für ein Konkret der Union Musique und um 20.15 Uhr für eine Feuer- und Pyrotechnikshow von « Balles et Arts ».

Der Sonntag bietet Gelegenheit für ein Orgelkonzert und eine Märchenvorführung am Vormittag, gefolgt von Animationen und Umzügen während des restlichen Tages. Es gibt zwei Höhepunkte: das Konzert des Chors Best’Hoff um 16.00 Uhr und eine Feuershow um 17.00 Uhr von « Les Enflammées ».

Mise à jour le 2023-10-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG