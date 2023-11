Noël du village Centre du village Cuges-les-Pins, 16 décembre 2023, Cuges-les-Pins.

Cuges-les-Pins,Bouches-du-Rhône

Des animations seront proposées aux enfants tout l’après-midi..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Centre du village

Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Children will be entertained all afternoon.

Habrá entretenimiento para niños durante toda la tarde.

Den ganzen Nachmittag über werden Animationen für Kinder angeboten.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile