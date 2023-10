COURCELLES ETINCELLE CENTRE DU VILLAGE Courcelles-sur-Nied, 9 décembre 2023, Courcelles-sur-Nied.

Courcelles-sur-Nied,Moselle

Grande féérie de Noël dans le village illuminé et décoré. Courcelles Etincelle est une manifestation culturelle, artistique et solidaire qui allie concerts, contes, chorales, spectacles pour enfants, artistes de rues, artisanats, marché des terroirs, le père Noel et ses ânes, des associations caritatives, la hotte des resto du cœur. Dans la rue, un grenier, une grange, l’église, des chalets

des tentes et le garage des habitants.

Restauration (soupe de pois, tartes flambées, huitres, escargots, marrons, bretzels, vin chaud)

Organisé par les associations du village et la Mairie. Entrée et spectacles gratuits. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

CENTRE DU VILLAGE rue Jacques Rohr

Courcelles-sur-Nied 57530 Moselle Grand Est



Christmas enchantment in the illuminated and decorated village. Courcelles Etincelle is a cultural, artistic and solidarity event, combining concerts, storytelling, choirs, children’s shows, street performers, crafts, a local market, Santa Claus and his donkeys, charities and the resto du c?ur’s Christmas hamper. In the street, an attic, a barn, the church, chalets and tents

tents and the local garage.

Catering (pea soup, tarts flambées, oysters, snails, chestnuts, pretzels, mulled wine)

Organized by village associations and the Mairie. Free admission and entertainment

Una Navidad mágica en el pueblo, iluminado y decorado. Courcelles Etincelle es un acontecimiento cultural, artístico y social que combina conciertos, cuentacuentos, coros, espectáculos infantiles, artistas callejeros, artesanía, un mercado de productos locales, Papá Noel y sus burros, asociaciones benéficas y el Resto du Coeur. En la calle, un desván, un granero, la iglesia, chalés, tiendas de campaña

tiendas de campaña y el garaje de los residentes.

Catering (sopa de guisantes, tartas, ostras, caracoles, castañas, pretzels, vino caliente)

Organizado por las asociaciones del pueblo y el Ayuntamiento. Entrada gratuita y animación

Großer Weihnachtszauber im beleuchteten und geschmückten Dorf. Courcelles Etincelle ist eine kulturelle, künstlerische und solidarische Veranstaltung, die Konzerte, Märchen, Chöre, Kindervorstellungen, Straßenkünstler, Kunsthandwerk, regionale Märkte, den Weihnachtsmann und seine Esel, karitative Organisationen und den Weihnachtsmann der Resto du C?ur vereint. Auf der Straße: ein Dachboden, eine Scheune, die Kirche, Chalets

zelte und die Garagen der Bewohner.

Verpflegung (Erbsensuppe, Flammkuchen, Austern, Schnecken, Maronen, Brezeln, Glühwein)

Organisiert von den Vereinen des Dorfes und dem Rathaus. Eintritt und Aufführungen kostenlos

Mise à jour le 2023-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ