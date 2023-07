Festiv’été Centre du village Beaumont-lès-Valence, 7 juillet 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

La 3ème édition du Festiv’été aura lieu au centre du village.

Un événement incontournable que vous ne manquez plus !

Cette année, l’ambiance sera Latino !!!.

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-07 . .

Centre du village

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 3rd edition of the Festiv’été will take place in the village center.

A not-to-be-missed event that you won’t want to miss!

This year, the atmosphere will be Latino!

El 3er Festiv’été se celebrará en el centro del pueblo.

Una cita ineludible que no querrá perderse

Este año, ¡el ambiente será latino!

Die dritte Ausgabe des Festiv’été findet im Zentrum des Dorfes statt.

Ein unumgängliches Ereignis, das Sie nicht mehr verpassen sollten!

Dieses Jahr wird die Stimmung Latino sein!!!

Mise à jour le 2023-06-16 par Valence Romans Tourisme