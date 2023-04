Grand Marché Centre du village, 1 janvier 2023, Abondance.

Découvrez les spécialités et produits locaux et autres gourmandises sur le plus grand marché de la vallée d’Abondance. Fromages locaux, charcuterie, poisson frais du lac Léman, fruits, légumes frais, fleurs, artisanat local, vêtements, souvenirs….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre du village Chef Lieu

Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Discover local specialities and products and other delicacies at the largest market in the Abondance valley. Local cheeses, charcuterie, fresh fish from Lake Geneva, fruit, fresh vegetables, flowers, local crafts, clothes, souvenirs…

Descubra las especialidades y productos locales y otras delicias en el mayor mercado del valle de Abondance. Quesos locales, charcutería, pescado fresco del lago Lemán, fruta, verduras frescas, flores, artesanía local, ropa, recuerdos…

Entdecken Sie auf dem größten Markt im Tal von Abondance lokale Spezialitäten und Produkte sowie andere Leckereien. Lokale Käsesorten, Wurstwaren, frischer Fisch aus dem Genfer See, frisches Obst, Gemüse, Blumen, lokales Kunsthandwerk, Kleidung, Souvenirs…

Mise à jour le 2022-12-29 par Office de Tourisme intercommunal Pays d’Evian Vallée d’Abondance