Centre du Vignaud Centre du Vignaud Rives-d’Autise, jeudi 1 janvier 2032.

Le Vignaud est un centre d’accueil avec hébergements et restauration pour tous vos séjours de groupes. Dans un cadre calme et convivial le centre du Vignaud, situé dans le parc naturel exceptionnel du village pittoresque de Nieul sur l’Autise en Vendée au coeur du Marais Poitevin, est un centre agréé par l’Inspection Académique de Vendée.

Les équipements de notre centre d’hébergement offrent un potentiel qui permet aux classes séjournant au Centre du Vignaud de bénéficier d’un lieu agréable à proximité d’un patrimoine de qualité :

– L’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine

– Les Abbayes de Nieul sur l’Autise et de Maillezais

– La Maison de la Meunerie

– La Maison du Marais Poitevin

– Les balades en barque

– La Réserve naturelle de Mouzeuil

– Les Mines de Faymoreau…

Le Centre dispose :

– d’une capacité d’hébergement de 65 lits dans des chambres de 2 à 6 personnes

– de 3 salles pédagogiques équipées de tableau, vidéoprojecteur

– accès gratuit à la wifi

– d’une infirmerie

– d’un parc avec équipements sportifs tels que tennis, basket, foot

Différentes formules vous sont proposées :

– Pension complète incluant la possibilité de prendre un pique-nique

– Demi-pension

– Gestion libre (hors mercredi)

Centre du Vignaud 8 rue du moulin 85240 Rives-d'Autise Rives-d'Autise 85240 Vendée Pays de la Loire