LES PETITS ROBINSONS 14 – 18 août Centre du Ventouzet 239 €

Séjour 100% nature en forêt

{ nuits sous tente { course d’orientation

{ balade { Jeux en forêt

{ Soirée Barbecue et repas trappeur { Land Art

{ baignades au lac du Moulinet { fabrication et jeux de Cabanes

{ Et aussi : petits et grands jeux entre copains, { Grand jeux avec des éléments naturels

grands jeux découverte environnement,

veillées (contes la tête dans les étoiles, légendes,…),

et bien d’autres surprises encore!

Centre du Ventouzet Sainte colombe de Peyre Peyre-en-Aubrac 48130 Sainte-Colombe-de-Peyre Lozère Occitanie

