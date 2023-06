NATUR’O SPORTS Centre du Ventouzet (Lozère 48) Peyre-en-Aubrac, 24 juillet 2023, Peyre-en-Aubrac.

NATUR’O SPORTS 24 – 28 juillet Centre du Ventouzet (Lozère 48) 450 €

{ Journée au lac du Moulinet avec une séance de canoë

{ Découverte de la vie et de l’histoire des chiens de traineaux avec une séance de cani-rando

{ Fabrication de cabanes avec nuitée trappeur dans la hêtraie

{ Visite du Parc aux Loups du Gévaudan

{ Jeux et activités de découverte de l’environnement

{ Découverte de sports nouveaux : la crosse, le flag, ultimate…

{ Et aussi : petits et grands jeux entre copains, expériences ludiques et scientifiques, baignade et jeux de plage au lac du Moulinet, grands jeux dans la forêt, veillées (contes la tête dans les étoiles, légendes,…),boom, et bien d’autres surprises encore!

Centre du Ventouzet (Lozère 48) 48130 Peyre-en-Aubrac 48130 Aumont-Aubrac Lozère Occitanie

