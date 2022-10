Séjour « Parfum du Japon ! » Centre du Val du Moulin Aure sur Mer Catégories d’évènement: Aure sur Mer

Le tarif est basé sur le quotient familiale et les critères d’éligibilités au colos apprenantes, les aides de la caf sont notamment acceptés. Afin de garantir le départ en vacances de tous les enfants. Adhésion associative obligatoire (5 euros)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre du Val du Moulin SAINTE-HONORINE-DES-PERTES Sainte-Honorine-des-Pertes Aure sur Mer 14520 Calvados Normandie Durant une semaine, les jeunes participeront à un séjour en Normandie, au bord de l’océan. Au programme activité autour de la langue japonaise et Mangas. C’est un séjour où les jeunes participeront à la confection des repas, qui seront bien entendu aux saveurs japonaise. Ce séjour offrira aussi l’occasion de participer à des activités ludiques de développement personnel pour mieux se connaître et renforcer son estime de soi ainsi que ses soft skills. Ils profiteront aussi des activités liées à la découverte de la région.

