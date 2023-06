Séjour découverte activités nautiques Centre du soleil de Jade Préfailles Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Préfailles Séjour découverte activités nautiques Centre du soleil de Jade Préfailles, 24 juillet 2023, Préfailles. Séjour découverte activités nautiques 24 – 28 juillet Centre du soleil de Jade 400 Ce séjour découverte accès autour de diverses activités nautiques se déroule en Loire Atlantique dans le centre de préfailles.

Ces activités sports et natures servent de bases au divers renforcements pédagogiques et à l’épanouissement des enfants bénéficiaires. Centre du soleil de Jade 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas, 44770 Préfailles Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « zthomas@laliguecvl.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Centre du soleil de Jade Adresse 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas, 44770 Préfailles Ville Préfailles Departement Loire-Atlantique Age min 14 Age max 16 Lieu Ville Centre du soleil de Jade Préfailles

Centre du soleil de Jade Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

Séjour découverte activités nautiques Centre du soleil de Jade Préfailles 2023-07-24 was last modified: by Séjour découverte activités nautiques Centre du soleil de Jade Préfailles Centre du soleil de Jade Préfailles 24 juillet 2023