SCÈNES DE PAYS : LA MÉTHODE DU DR. SPONGIAK Centre du Prieuré Sèvremoine, 3 février 2024, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Dans ce spectacle aux allurent de dessins animés, les coméiens manipulent les ombres et images sous les yeux des spectateurs.

2024-02-03 fin : 2024-02-03 17:20:00. EUR.

Centre du Prieuré Rue du Docteur Schweitzer

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



In this cartoon-like show, the comedians manipulate shadows and images before the audience’s very eyes

En este espectáculo de dibujos animados, los cómicos manipulan sombras e imágenes ante los ojos del público

In dieser an Zeichentrickfilme erinnernden Show manipulieren die Komiker Schatten und Bilder vor den Augen der Zuschauer

