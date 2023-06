Séjour découverte au pays du Futuroscope Centre du porteau Poitiers, 6 août 2023, Poitiers.

Ce séjour dans la région de Poitiers est une invitation aux voyages pour tous les jeunes curieux, avides de nouvelles découvertes et de nouvelles sensations. Des découvertes étonnantes vous attendent, le parc du FUTUROSCOPE, d’autres visites culturelles et des activités sportives pour se défouler… Un cocktail dépaysant de visites culturelles, ludiques et d’activités sportives !

Une formule en pension complète sur 14 jours avec un programme adapté chaque semaine pour varier les plaisirs et diversifier les activités et excursions. Le centre est idéalement situé entre le centre historique de Poitiers et le parc du Futuroscope. Un point de départ à la découverte du patrimoine et des curiosités de la région poitevine…

Centre du porteau 62 rue du Porteau 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

