« Kurdewarî, pays des Kurdes » – Visite inaugurale Centre du patrimoine arménien Valence, 16 septembre 2023, Valence.

« Kurdewarî, pays des Kurdes » – Visite inaugurale Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Centre du patrimoine arménien Réservation conseillée

Découvrez l’exposition en compagnie du photographe !

Niché dans les montagnes entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie, le Kurdistan reste un territoire mythique, sans frontières reconnues, et les Kurdes une nation sans état.

Sur ces quatre pays, seuls deux reconnaissent officiellement une région sous la dénomination de « Kurdistan » : l’Iran avec sa province du Kurdistan et l’Irak avec sa région autonome du Kurdistan.

En sillonnant les routes de cette contrée montagneuse et de hauts plateaux d’Asie de l’Ouest, Maxime Crozet est allé à la rencontre du peuple des frontières, à la croisée des mondes turc, persan et arabe. Et au destin à la fois héroïque et tragique.

Instantanés de voyage dans un pays qui n’existe pas.

Exposition proposée dans le cadre des Rencontres de la photo de Chabeuil

Centre du patrimoine arménien 14, rue Louis Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 80 13 00 http://www.le-cpa.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 80 13 00 »}] Lieu d’exposition et de rencontres unique en Rhône-Alpes, le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) s’appuie sur l’expérience des réfugiés arméniens en France pour explorer la société et le monde qui nous entoure. Différentes thématiques sont abordées : les migrations, l’exil, les conflits contemporains, l’actualité internationale… Tout au long de l’année, retrouvez nos expositions et nos animations : expositions photos, rencontres, projections, conférences, programmation jeune public… Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Maxime Crozet