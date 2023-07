L’Orient revisité – visite éclairage Centre du patrimoine arménien Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Après une introduction par un médiateur du Cpa, découvrez l’exposition « L’Orient revisité » et réalisez un voyage inédit dans l’Empire ottoman, à travers les images des premiers photographes arméniens.

Un peu chimistes, un peu artistes et résolument épris d’innovation, les Arméniens ont été les pionniers de la diffusion de la photographie dans le monde ottoman, essaimant une vision moderne et originale du Proche-Orient. Cette exposition produite par Le Cpa propose un voyage inédit et tout en contrastes de l’Empire, avant la disparition de ses populations arméniennes.

Lieu d'exposition et de rencontres unique en Rhône-Alpes, le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) s'appuie sur l'expérience des réfugiés arméniens en France pour explorer la société et le monde qui nous entoure. Différentes thématiques sont abordées : les migrations, l'exil, les conflits contemporains, l'actualité internationale… Tout au long de l'année, retrouvez nos expositions et nos animations : expositions photos, rencontres, projections, conférences, programmation jeune public…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Le Cpa