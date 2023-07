Visite éclairage de l’exposition permanente Centre du patrimoine arménien Valence, 16 septembre 2023, Valence.

À partir des années 1920, de nombreux Arméniens originaires de l’Empire ottoman s’installent dans la Drôme. Pourquoi arrivent-ils en France ? Qu’ont-ils laissé derrière eux ? Remontez le temps et découvrez l’exposition permanente du Cpa, après une introduction par un médiateur.

Centre du patrimoine arménien 14, rue Louis Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu d'exposition et de rencontres unique en Rhône-Alpes, le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) s'appuie sur l'expérience des réfugiés arméniens en France pour explorer la société et le monde qui nous entoure. Différentes thématiques sont abordées : les migrations, l'exil, les conflits contemporains, l'actualité internationale… Tout au long de l'année, retrouvez nos expositions et nos animations : expositions photos, rencontres, projections, conférences, programmation jeune public…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

