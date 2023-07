Courts-métrages Centre du patrimoine arménien Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Courts-métrages 16 et 17 septembre Centre du patrimoine arménien Entrée libre

L’exposition « Luigi, le premier, est parti… » a nourri l’imaginaire de nos jeunes visiteurs ! Découvrez les courts-métrages qu’ils ont réalisés pendant des ateliers créatifs réalisés avec l’Équipée…

Centre du patrimoine arménien 14, rue Louis Gallet, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 80 13 00 http://www.le-cpa.com Lieu d’exposition et de rencontres unique en Rhône-Alpes, le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) s’appuie sur l’expérience des réfugiés arméniens en France pour explorer la société et le monde qui nous entoure. Différentes thématiques sont abordées : les migrations, l’exil, les conflits contemporains, l’actualité internationale… Tout au long de l’année, retrouvez nos expositions et nos animations : expositions photos, rencontres, projections, conférences, programmation jeune public… Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©L’Équipée Valence