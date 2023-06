Aroéven – A fond les Vosges 1 – 6/12 ans – 2023 centre du Pâquis Nompatelize, 15 juillet 2023, Nompatelize.

Aroéven – A fond les Vosges 1 – 6/12 ans – 2023 15 – 22 juillet centre du Pâquis 525,00 € (Départ Nancy), 545,00 € (Départ Metz), 450,00€ (sur place)

Tu as envie de profiter de tous les plaisirs des Vosges ? Un cocktail de sports et d’activités en pleine nature, d’instants ludiques et de détente selon tes envies, t’attend au pied des massifs vosgiens.

ACTIVITES :

> Activités en lien avec la thématique du jour

> Fraispertuis

> Biathlon et cour ses d’orientation

> Initiation VTT

> Baignades surveillées en parc aquatique

> Randonnées (possibilité de bivouac en tipi aménagé si les conditions le permettent)

> ÉQUIPE D’ANIMATION : L’équipe d’encadrement sera composée de 5 animateurs.trices diplômé.e.s et stagiaires ainsi que d’un directeur.trice diplômé.e, tous seront à même de partager leurs savoirs-faire au profit des enfants.

Le centre du Pâquis, géré par l’Aroéven de Lorraine est établissement agréé par l’Education Nationale.

Situé dans le département des Vosges, au pied du massif des Jumeaux et à 15 minutes de Saint-Dié-des Vosges, l’Aroéven de Lorraine vous accueille au sein d’un environnement varié et préservé. Le centre, initialement une ancienne ferme vosgienne, a été totalement rénové en 2022, en conservant le charme et l’architecture de caractère (façade en pierre, parquet massif, tomettes etc.), tout en jouissant de tout le confort nécessaire à l’organisation de séjours scolaires.

Les Aroéven organisent depuis 70 ans des colonies de vacances et des classes de découvertes, en lien étroit avec des enseignants et en partenariat avec l’Education Nationale

Retrouvez le projet éducatif et les séjours scolaires sur le site www.aroeven.fr

