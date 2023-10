Atelier craies de trottoir animé par Julien Priez Centre du graphisme Échirolles, 13 mai 2023, Échirolles.

Atelier craies de trottoir animé par Julien Priez Samedi 13 mai, 17h00 Centre du graphisme Entrée libre

Atelier craies de trottoir autour de la typographie en lien avec l’exposition Julien Priez Boogy Show présentée au Centre du graphisme d’Échirolles.

Atelier animé par Julien Priez.

L’exposition propose une expérience immersive, sensible, graphique et typographique qui navigue constamment entre les différentes échelles de l’écriture. Et nous plonge dans le processus de création, de la salle du début, centré sur le geste manuel, vers la salle imprimée à l’approche plus digitale de la lettre et du tracé. Entre les deux, la salle vidéo crée le lien et permet de saisir les mouvements et outils qui sont à l’origine des lettres visibles dans l’exposition.

Centre du graphisme Échirolles Échirolles 38130 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 23 64 65 https://www.le-trace.fr Situé à Echirolles, le Centre du graphisme a pour vocation la diffusion de la culture graphique au quotidien. Il s’appuie sur l’expérience du Mois du graphisme qui lui confère une notoriété internationale, une ouverture sur le monde et sur d’autres cultures. Place de la Libération 38130 Échirolles À partir de Lyon : prendre l’A48 puis l’A480 – Sortie 4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

© Spassky Fischer