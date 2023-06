Mini Séjour à Saint-Léger-Sous-Beuvray centre du croux Saint-Léger-sous-Beuvray, 10 juillet 2023, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Mini Séjour à Saint-Léger-Sous-Beuvray 10 – 14 juillet centre du croux Sur inscription en fonction du quotient familial

Mini séjour de 4 nuits à destination des enfants de 4 à 5 ans Vincennois, inscrits aux activités des accueils de loisirs.

En faveur des enfants des accueils de loisirs maternels, les mini-séjours visent à encourager l’autonomie des enfants et leur socialisation en les amenant, sur une courte période (5 jours maximum) à s’intégrer dans une structure d’hébergement qui n’est ni l’école, ni le foyer familial. Il s’agit bien d’une initiation aux règles de vie en collectivité, le tout reposant sur un mode ludique et de découverte.

Pour faciliter cette démarche, ce sont les équipes des accueils de loisirs, familières aux enfants et aux familles, qui encadrent ces séjours. Chaque année, le choix des destinations et des sites favorise les activités de pleine nature dans des milieux ruraux qui permettent un dépaysement pour les enfants.

centre du croux 79990 saint-léger sous beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.vincennes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T07:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:30:00+02:00