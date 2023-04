Marché Quaix en Chartreuse Centre du Bourg Quaix-en-Chartreuse Catégories d’Évènement: Isère

Quaix-en-Chartreuse

Marché Quaix en Chartreuse Centre du Bourg, 1 janvier 2023, Quaix-en-Chartreuse. Marché de producteurs locaux avec des produits alimentaires..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Centre du Bourg Place Victor Jaillet, Quaix en Chartreuse

Quaix-en-Chartreuse 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Local farmer’s market with food products. Mercado de productores locales con productos alimenticios. Markt von lokalen Produzenten mit Lebensmitteln. Mise à jour le 2021-02-04 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

