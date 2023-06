Séjour Escapade Bretagne Centre du Baly Pleumeur-Bodou Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou Séjour Escapade Bretagne Centre du Baly Pleumeur-Bodou, 8 juillet 2023, Pleumeur-Bodou. Séjour Escapade Bretagne 8 – 17 juillet Centre du Baly Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille Le centre du Baly, Ecolabel européen est hébergé dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, le bâti de plain-pied est composé de chambres de 4 à 6 lits, de 2 salles à manger et de salles d’activités. Il se situe à 10 kms de Lannion, au cœur de la côte de Granit Rose. Il s’étend sur 2 ha directement en bordure des plages de grèves sur l’Île Grande Centre du Baly 12 Rue de Molène, 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.clavim.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T08:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

nature ecocitoyen Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Centre du Baly Adresse 12 Rue de Molène, 22560 Pleumeur-Bodou Ville Pleumeur-Bodou Departement Côtes-d'Armor Age min 6 Age max 11

