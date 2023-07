A fond la glisse 1 Centre du Baly Pleumeur-Bodou, 8 juillet 2023, Pleumeur-Bodou.

A fond la glisse 1 8 – 17 juillet Centre du Baly Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille

Séjour de 10 jours en bord de mer où les participants vont découvrir une vie collective, dynamique et sportive. Ce séjour est l’occasion de profiter des activités de bord de mer, comme la voile, le surf, le kayak, la randonnée, l’accrobranche et les baignades en mer. De plus, une initiation à l’animation se déroulera avec l’aide des animateurs à travers les grands jeux, les veillées…

Centre du Baly 12 Rue de Molène, 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

nature ecocitoyen