Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap moteur mi Centre du Baly 12 Rue de Molène, 22560 Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne Le centre du Baly, Ecolabel européen est hébergé dans un ancien corps de ferme entièrement rénové, le bâti de plain-pied est composé de chambres de 4 à 6 lits, de 2 salles à manger et de salles d’activités. Il se situe à 10 kms de Lannion, au cœur de la côte de Granit Rose. Il s’étend sur 2 ha directement en bordure des plages de grèves sur l’Île Grande

