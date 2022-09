Exposition : « Habiter demain : actions et initiatives des Maisons de l’architecture » Centre Dramatique national Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Exposition : « Habiter demain : actions et initiatives des Maisons de l’architecture » Centre Dramatique national, 14 octobre 2022, Lorient. Exposition : « Habiter demain : actions et initiatives des Maisons de l’architecture » 14 – 21 octobre Centre Dramatique national

Gratuit, entrée libre sur les horaires d’ouverture du théâtre.

Sensibilisez-vous à la question de la qualité de notre habitat à travers une exposition présentant de nombreuses actions de médiation. Centre Dramatique national Promenade du Quai des Indes, 56325 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

https://www.theatredelorient.fr/fr Le Théâtre de Lorient fait partie du réseau national des théâtres labellisés Centres dramatiques nationaux par le Ministère de la Culture. Au nombre de trente-huit, les centres dramatiques (trente-cinq nationaux et trois régionaux) sont dirigés par des metteurs en scène. Ils sont l’un des éléments majeurs et structurants de la politique de décentralisation culturelle avec pour mission de développer la création, la production et la diffusion théâtrales dans les régions. Dans un esprit d’ouverture et de partage, le Théâtre de Lorient a la spécificité de porter un projet artistique centré sur le théâtre mais complété par des missions de diffusion de la danse, des arts du cirque, de la musique et de spectacles jeune public. Cette exposition présente des actions portées par les Maisons de l’architecture au coeur de nos territoires : résidences d’architectures, ouvrages, visites, conférences ou ateliers pour le jeune public, sont autant de moyens qui sont utilisés pour sensibiliser à la notion d’habitat. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la 6e biennale de Lorient « Tous pour l’architecture ».

