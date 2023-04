Chasse aux oeufs avec son poney Centre d’Ogotaï Puy-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Drôme

Drome . EUR 44 44 Lors d’un petit parcours à pied et à cheval il va falloir retrouver les oeufs en chocolat ! elevageogotai@gmail.com +33 6 66 09 54 62 https://centreogotai.ffe.com/ Centre d’Ogotaï 620 chemin des griottes Puy-Saint-Martin

