« Raoul Allier (1862-1939) : un protestant au service de la République » Centre documentaire de l’Institut Protestant de Théologie Paris, 16 septembre 2023, Paris.

« Raoul Allier (1862-1939) : un protestant au service de la République » Samedi 16 septembre, 10h00 Centre documentaire de l’Institut Protestant de Théologie Entrée libre, conditionnée à la jauge mise en place au moment de l’événement

L’exposition présente la vie et l’œuvre de Raoul Allier, ses analyses critiques de la société de son temps et son implication dans l’affaire Dreyfus et dans les discussions sur la laïcité qui ont conduit à la loi de 1905.

« Ancien élève de l’École Normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de philosophie en 1885, il est nommé professeur de philosophie au lycée de Montauban et, quelques mois plus tard, chargé de cours à la faculté de théologie protestante de cette ville.

En 1889, il est chargé de cours à la faculté de théologie de Paris, dont il deviendra titulaire en 1902 (thèse sur la Cabale des dévots). Très marqué par la personnalité et la prédication chrétienne sociale de Tommy Fallot, il participe aux travaux de la Société d’aide fraternelle et d’études sociales que ce dernier a fondée. Il est un des fondateurs et premier président de la Fédération française des associations chrétiennes d’étudiants, et développe le rayonnement de l’Association des étudiants protestants de Paris (rue Vaugirard) qu’il préside à partir de 1920.

Convaincu de l’innocence du capitaine Dreyfus, il publie une étude transparente sur Voltaire et Calas, puis une série d’articles dans le journal Le siècle. Ce réformiste profondément patriote noue des contacts bénéfiques, tant à gauche avec des membres de la Ligue des Droits de l’Homme, qu’à droite avec des membres d’un Comité catholique pour la défense du droit.

Lors de la préparation de la loi de séparation de l’Église et de l’État, il milite ardemment dans Le Siècle et auprès des parlementaires, pour une conception libérale de la nouvelle organisation, c’est-à-dire pour une séparation complète et définitive des Églises et de l’État.

Membre du comité directeur de la société des Missions Évangéliques de Paris, il défend avec force dans Le siècle la liberté des cultes menacée à Madagascar par la politique de laïcisation menée par le gouverneur général, Victor Augagneur, et dirigée surtout contre les missions protestantes. La guerre de 1914-1918, durant laquelle il perd son fils aîné, tué dès août 1914, le marque profondément et il participe à la lutte contre le « défaitisme » par une grande activité de prédicateur laïc et de conférencier. Les quatre-vingt-une conférences de guerre que, patriote et croyant, Raoul Allier prononce de mardi en mardi dans les quatre plus grands temples de Paris, ont un grand retentissement.

Devenu doyen de la Faculté de théologie de Paris en 1920, il fait adopter une politique ambitieuse d’accueil d’étudiants étrangers et de contacts avec les étudiants d’Europe centrale et orientale. » [source:http://www.museeprotestant.org/notice/raoul-allier-1862-1939/] .

Centre documentaire de l’Institut Protestant de Théologie 83 boulevard Arago 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France http://catalogue.iptheologie.fr http://www.iptheologie.fr;http://www.fondsricoeur.fr [{« link »: « http://www.museeprotestant.org/notice/raoul-allier-1862-1939/ »}] Le Centre documentaire de l’IPT regroupe la Bibliothèque Raoul Allier et le Fonds Ricoeur.

La Bibliothèque de l’IPT Paris, dernièrement baptisée Bibliothèque Raoul Allier, a été constituée en 1877 lors de la création de la Faculté protestante de Paris. La bibliothèque est riche d’un important fonds de philosophie, de théologie et d’exégèse sur le modèle scientifique de l’université allemande du XIXe siècle. Depuis 1988, la bibliothèque est installée dans un bâtiment moderne ouvert sur le jardin de la faculté.

Le fonds comprend actuellement environ 75 000 volumes et 1560 périodiques vivants. Il inclut un ensemble d’ouvrages rares : 2500 ouvrages du XVIe au XVIIIe siècles, ainsi qu’une collection de 5000 thèses de théologie protestante des XVIIe-XIXe siècle.

La Bibliothèque est ouverte à tous publics sous condition d’inscription. Le prêt est possible sous condition du dépôt d’un chèque de caution.

La première visite est gratuite.

Le Fonds Ricœur fait partie du Centre documentaire de l’IPT Paris. Il est composé de la Bibliothèque de Paul Ricœur (environ 12.000 ouvrages) et des ses archives. Le philosophe a légué sa bibliothèque personnelle et confié le soin de ses archives à la Faculté de théologie protestante de Paris, où il avait donné des cours de philosophie de l’automne 1958 au printemps 1969.

Le Fonds Ricoeur est un lieu d’accueil pour les chercheur.euse.s et toute personne intéressée par la pensée de Paul Ricoeur.

Les documents y sont consultables sur place uniquement sous condition d’inscription. La première visite est cependant gratuite et ne nécessite pas d’inscription préalable.

Les archives sont accessibles sur rendez-vous uniquement. Ouvert à tous publics sous condition d’inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© IPT