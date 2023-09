Forum des aidants Centre Diocésain de Pastorale Cournon-d’Auvergne, 6 octobre 2023, Cournon-d'Auvergne.

Forum des aidants Vendredi 6 octobre, 10h00 Centre Diocésain de Pastorale

La Semaine Bleue est une semaine nationale des retraités et des personnes âgées qui a lieu du 2 au 8 octobre 2023. Son objectif est de mettre en lumière la place des aînés dans notre société et l’importance du lien intergénérationnel.

Si vous vous questionnez sur les services vous permettant d’aider au mieux vos proches, nous vous invitons à vous rendre sur ce forum pour découvrir l’offre variée de l’ARSEPT qui œuvre à la Prévention Santé des Seniors en informant, sensibilisant et soutenant ces derniers pour adopter des comportements favorables à un vieillissement actif.

Inscription obligatoire pour les ateliers : 04.73.98.07.61

Inscription obligatoire pour les cafés des aidants : 06.32.40.25.33 / marie-claire.laurent2@orange.fr

Centre Diocésain de Pastorale Avenue de la république 63051 clermont Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:marie-claire.laurent2@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00

