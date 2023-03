Fête des Osismes Centre d’interprétation virtuel de Vorgium Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Fête des Osismes Centre d’interprétation virtuel de Vorgium, 1 mai 2023, Carhaix-Plouguer. Fête des Osismes Lundi 1 mai, 10h00 Centre d’interprétation virtuel de Vorgium Entrée libre A l’occasion de la fête celtique de Beltan le premier mai, célébration des Osismes, peuple dont la ville actuelle de Carhaix était autrefois la capitale. Une stèle, œuvre du sculpteur Patrick Gueho, sera dévoilée devant le centre d’interprétation de Vorgium. Centre d’interprétation virtuel de Vorgium 5 rue du Docteur Menguy 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 68 31 10 »}, {« type »: « email », « value »: « icb@skoluhelarvro.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T19:00:00+02:00

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T19:00:00+02:00 fête celtique

