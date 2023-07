Découvrez des témoignages de la Grande Guerre Centre d’interprétation et de documentation 1914-1918 Pierre-Percée Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Pierre-Percée Découvrez des témoignages de la Grande Guerre Centre d’interprétation et de documentation 1914-1918 Pierre-Percée, 16 septembre 2023, Pierre-Percée. Découvrez des témoignages de la Grande Guerre 16 et 17 septembre Centre d’interprétation et de documentation 1914-1918 Gratuit Le musée propose aux curieux, aux historiens et aux amateurs de s’immerger dans la période de la Première Guerre mondiale à travers une sélection d’objets, de documents et de mises en scène.

Des membres de l’Association Guerre-en-Vosges, avec l’appui d’un agent de la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, répondront à vos questions. Centre d’interprétation et de documentation 1914-1918 La Ménelle, 54540 Pierre-Percée Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 29 41 28 65 http://www.guerre-en-vosges.com Le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 est installé dans la maison ayant appartenu à Charles Cartier Bresson, maire de Celles-sur-Plaine pendant le conflit. Grâce à la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine, qui a acquis une importante collection d’objets militaires, et la commune de Pierre-Percée qui a mis à disposition des locaux, le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 a pu être créé. Son animation a été confiée à l’Association Guerre-en-Vosges. Le Centre d’Interprétation et de Documentation a été conçu pour répondre à l’attente de différents publics : curieux, amateurs d’histoire… L’Association Guerre-en-Vosges vous propose des expositions, des animations, des conférences… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

