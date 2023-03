Jeu de piste au château Centre d’interprétation du patrimoine – Château de Brie-Comte-Robert, 13 mai 2023, Brie-Comte-Robert.

Jeu de piste au château Samedi 13 mai, 18h00 Centre d’interprétation du patrimoine – Château de Brie-Comte-Robert Réservation conseillée

Dans le Centre d’Interprétation du Patrimoine, un jeu de piste en autonomie mêlant réflexions et decouvertes, vous attends, petits et grands, afin de découvrir qui a volé le gilet de Madame Petit-Gillet, ancienne propriétaire du château.

Entrée libre et gratuite de 18h à 23H

Réservation conseillée : contact@amisduvieuxchateau.org ou 01 64 05 63 31

Gratuit

Centre d’interprétation du patrimoine – Château de Brie-Comte-Robert 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 05 63 31 https://www.facebook.com/amisduvieuxchateau/ [{« type »: « email », « value »: « contact@amisduvieuxchateau.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 05 63 31 »}] [{« link »: « mailto:contact@amisduvieuxchateau.org »}] Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Evreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Monument historique depuis 1925. Le CIP est dans l’enceinte du château médiéval.

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

