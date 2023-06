Visites guidées du bout des doigts Centre d’Interprétation du Patrimoine Brie-Comte-Robert, 8 juillet 2023, Brie-Comte-Robert.

Visites guidées du bout des doigts 8 et 22 juillet Centre d’Interprétation du Patrimoine

Venez découvrir le Centre d’Interprétation du Patrimoine comme vous ne l’avez jamais vu : avec le bout de vos doigts !

Centre d’Interprétation du Patrimoine 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 05 63 31 http://www.lesamisduvieuxchateau.org https://www.facebook.com/amisduvieuxchateau [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 05 63 31 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@amisduvieuxchateau.org »}] Le Centre d’Interprétation du Patrimoine, construit en 2004 et complété en 2015 par la nouvelle base de recherches archéologiques rend accessible les travaux des bénévoles de l’association des Amis du Vieux Château. En plus d’abriter une exposition permanente retraçant l’évolution du château et de la ville, le C.I.P. présente les objets mis au jour lors de fouilles successives et met à disposition des postes multimédia en libre accès. C’est un parfait exemple de l’intégration de l’architecture du XXIe siècle au service d’un patrimoine médiéval. Intégrant des exigences de conservation, ce bâtiment répond à une réflexion archéologique et de mise en valeur d’un Monument historique classé depuis 1925, mais aussi à s’adapter à la vie associative qui anime le site depuis plus de 30 ans et aux recommandations de la Commune, propriétaire du site. RER A Boissy-Saint-Léger + Bus 40-23 ou 40-21

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:30:00+02:00

2023-07-22T15:00:00+02:00 – 2023-07-22T16:30:00+02:00

©ADVCBRIE