Plouhinec Visite libre du centre d’interprétation et site de Menez Dregan Centre d’Interprétation du Patrimoine Archéologique de Menez Dregan Plouhinec, 16 septembre 2023, Plouhinec. Visite libre du centre d’interprétation et site de Menez Dregan 16 et 17 septembre Centre d’Interprétation du Patrimoine Archéologique de Menez Dregan Venez découvrir la préhistoire sur les sites de Menez Dregan, le Paléolithique pour la grotte de Menez Dregan, et le Néolithique en rapport avec la nécropole de la pointe du sour’h.

Un voyage de 500 000 ans pour le tout début de la préhistoire à l’âge de la pierre taillée. Centre d’Interprétation du Patrimoine Archéologique de Menez Dregan 28 Rue de la Corniche, 29780 Plouhinec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne 0298708733 https://www.plouhinec.bzh/loisirs/culture/menez-dregan https://www.facebook.com/menez.dregan;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090253 Deux périodes de la préhistoire sur un même site. Le Paléolithique et le Néolithique. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Finistère, Plouhinec

Centre d'Interprétation du Patrimoine Archéologique de Menez Dregan
Adresse: 28 Rue de la Corniche, 29780 Plouhinec
Ville: Plouhinec
Departement: Finistère
latitude longitude: 47.987737;-4.473024
josee.bonizec@ville-plouhinec29.fr

