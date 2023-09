Porte ouverte du centre d’interprétation CRM de Port-Vendres Centre d’interprétation de Port-Vendres Port-Vendres, 16 septembre 2023, Port-Vendres.

En 2023, les Journées européennes du patrimoine, pour leur 40e édition, auront lieu les samedi 16 et dimanche 17 septembre avec pour théme. « Patrimoine vivant » et « Patrimoine du sport ».

À cette occasion le nouveau centre d’interprétation situé place Castellane sera ouvert gratuitement.

Les membres de l’association Charles Rennie Mackintosh Roussillon seront très heureux de vous y recevoir et vous le faire visiter, ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les œuvres de ce grand créateur du XXe siècle, Charles Rennie Mackintosh.

À noter que durant ces deux jours d’autres évènements auront lieu dans le cadre de journées commémoratives de l’arrivée des Mackintosh dans la région. Vous trouverez le programme complet en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.crmackintoshroussillon.com/

Centre d'interprétation de Port-Vendres Place Castellane, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie Le Centre d'interprétation est installé dans des nouveaux locaux situés Place Castellane à Port-Vendres. Son ouverture a eu lieu le vendredi 5 août 2022. Cette exposition permanente nous permet de découvrir la vie de Charles Rennie Mackintosh, artiste Ecossais pionnier de l'Art Moderne du XXe siècle, et de son épouse Margaret MacDonald, qui ont séjourné sur la Côte Vermeille, à Collioure durant l'été 1924 et majoritairement à Port-Vendres. Ils ont résidé à l'hôtel du Commerce durant les années 1925, 1926, 1927. L'originalité de cette exposition consiste à replacer ses aquarelles (copies fidèles des originaux) dans le contexte de l'histoire culturelle et locale de l'époque et ne se contente pas seulement de retracer sa vie dans le département. Chacun pourra apprécier notamment les vidéos réalisées à partir de films d'archive relatant au plus près la vie des années 1920 dans les deux villes proches : Collioure et Port-Vendres. L'entrée est gratuite et chacun pourra bénéficier d'un commentaire prodigué par les membres bénévoles qui assurent les permanences. Parkings.

