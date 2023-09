Paroles de la Citadelle Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Lapurdum Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Paroles de la Citadelle Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Lapurdum Bayonne, 13 octobre 2023, Bayonne. Paroles de la Citadelle 13 et 14 octobre Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Lapurdum Gratuit. Entrée libre. Cette exposition photographique et vidéographique, réalisée par la MVC Saint-Étienne, s’appuie sur des archives départementales et locales et sur le témoignage des habitants du quartier recueilli lors d’une réunion publique.

Elle aborde la construction des logements, l’histoire militaire de la Citadelle de Vauban et insiste sur la mémoire des habitants. À cette occasion, sera projeté dans la cave médiévale du CIAP la vidéo de Mécanica Théatre « Parole d’habitants ». Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Lapurdum 7 rue des gouverneurs, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

